Доработка сайта знакомств: надо сделать регистрацию и логин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки122 просмотра

ТЗ в приложении. Соблюдение его требований обязательно. Никаких функций, не предусмотренных в ТЗ, не требуется

9 лет назад
Gleohan
58 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров