1) надо сделать вывод товара 3 в рядя, сейчас 1 http://joxi.ru/Y2LYeNxTnGQ8WA 2) надо сделать умный фильтр с уникальной генерацией url, дайте и дескрипшн! сайт http://b24.com.ua
[Symfony] После перехода сайта на https выдаёт ошибку
После перехода сайта на https выдаёт ошибку MethodNotAllowedHttpException, необходимо подсказать как поправить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
надо сделать модуль аудита сайта - как тут http://joxi.ru/a2XZW50uyLD7Br http://seo-akademiya.comЗакрыт9 лет назад
- $45
Копировать сайт http://de.smsbsn.ru/horoscope/ , создать копию этого сайта (сайт не где не размещен).Закрыт9 лет назад
- $20
Необходимо доработать шаблон Dle 11. Адаптировал сам с wordpress, но до конца не получилось да и времени нет.Сам оригинал шаблон тут . Можете рипнут или доработать который я сам сделал.Требование:1, Должен работать все как на оригинале. (ajax ...Закрыт9 лет назад
- $20
После переноса сайта на другой хостинг и домен при открытии сайта Goolge chrome и антивирус стал показывать предупреждение: Deceptive site aheadAttackers on site.com may trick you into doing something dangerous like installing software or revealing your ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть готовый парсер товаров с сайта поставщика. С недавнего времени некоторые функции перестали корректно работать. 1. В парсере прописано такое условие: "count": 1000 if values[9] != 9 else 0, тоесть, если товар в наличие ...Завершен9 лет назад
ТЗ на парсер необходим парсер букмекерского сайта необходимо чтобы парсер, записывал всю нужную информацию, на протяжении всех матчей которые появляются за день на сайте букмекера ...Завершен9 лет назад
Внимание цену указывайте сами и сроки. Специалист требуется понимающий. В дальнейшем возможно сотрудничество.Закрыт9 лет назад
Привет! Необходимо написать бэк-энд. Язык PHP 5.X, БД MySQL. Порог вхождения для этого задания достаточно низкий, т.к. задание достаточно простое и однотипное, никаких дизайн паттернов не требуется при разработке, так что быть ...Завершен9 лет назад
Требуется сделать следующую работу: 1. Обновить Joomla до максимально возможной новой версии для установленного шаблона. 2. Удалить вирусы и закрыть дыры, через которые они зашли. 3. Обязательно нужно, чтобы через этот сайт ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад