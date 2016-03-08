[Symfony] После перехода сайта на https выдаёт ошибку

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Закрыт2 заявки117 просмотров

После перехода сайта на https выдаёт ошибку MethodNotAllowedHttpException, необходимо подсказать как поправить.

Symfony
9 лет назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад

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Нет заявок фрилансеров