Удалить фишинг сообщение с сайта, почистить от вирусов

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок132 просмотра

После переноса сайта на другой хостинг и домен при открытии сайта Goolge chrome и антивирус стал показывать предупреждение:

Deceptive site aheadAttackers on site.com may trick you into doing something dangerous like installing software or revealing your personal information (for example, passwords, phone numbers, or credit cards).

 Automatically report details of possible security incidents to Google. 

 

Нужно удалить это сообщение. Более подробно на приват. 

9 лет назад
almacom
47 лет
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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