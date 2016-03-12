Парсер букмекерского сайта

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Завершен3 заявки143 просмотра

ТЗ на парсер

необходим парсер букмекерского сайта

необходимо чтобы парсер, записывал всю нужную информацию, на протяжении всех матчей которые появляются за день

на сайте букмекера

поскольку время матча ведется по четвертям, то есть с началом  каждой четверти, время начинается с нуля, необходимо сделать так чтобы дополнительно велось общее время матча

также необходимо, чтобы данные записывались в файл формата xls который приходил на почту

расчетное время для окончания дня допустим 12 часов ночи

9 лет назад
Jeaves
Антон 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

seosol
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов(-2)
9 лет назад
$25
2 дня
Сергей - отличный исполнитель. Сразу понял, что необходимо сделать и выполнил все на очень высоком уровне и в сроки. К рекомендациям в ходе работы прислушивался. Рекомендую к работе!
Хорошо поработали. Спасибо за интересный проект.

Заявки фрилансеров

seosol
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов(-2)
9 лет назад