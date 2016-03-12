ТЗ на парсер

необходим парсер букмекерского сайта

необходимо чтобы парсер, записывал всю нужную информацию, на протяжении всех матчей которые появляются за день

на сайте букмекера

поскольку время матча ведется по четвертям, то есть с началом каждой четверти, время начинается с нуля, необходимо сделать так чтобы дополнительно велось общее время матча

также необходимо, чтобы данные записывались в файл формата xls который приходил на почту

расчетное время для окончания дня допустим 12 часов ночи