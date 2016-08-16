Нужно сделать анализатор случайных чисел

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок192 просмотра

нужно сделать генератор лучайных чисел

детской игры 

9 лет назад
best-wheel
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

b_tomas_r
Томас 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$70
2 дня
В сроки, профессионально. Рекомендую
В процессе взаимодействия в рамках проекта, Сергей проявил себя полностью адекватным и приветливым человеком. Любая беседа заканчивалась всегда принятием решения, которое было однозначным и позволяло с полным пониманием что нужно сделать, двигаться дальше по проекту. Детская игрушка переросла в недетскую, и в итоге Сергей, после позитивного впечатления от результата, предоставил дополнительно премию, чем очень порадовал :) Только позитивные эмоции от сотрудничества. Буду рад, если сам Сергей и такие же хорошие люди будут заказывать чаще.

Заявки фрилансеров

b_tomas_r
Томас 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад