Нужно сделать анализатор случайных чисел

В процессе взаимодействия в рамках проекта, Сергей проявил себя полностью адекватным и приветливым человеком. Любая беседа заканчивалась всегда принятием решения, которое было однозначным и позволяло с полным пониманием что нужно сделать, двигаться дальше по проекту. Детская игрушка переросла в недетскую, и в итоге Сергей, после позитивного впечатления от результата, предоставил дополнительно премию, чем очень порадовал :) Только позитивные эмоции от сотрудничества. Буду рад, если сам Сергей и такие же хорошие люди будут заказывать чаще.