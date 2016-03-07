Требуется опытный разработчик в области DHT (Distributed Hash Table) и Kademlia для участия в проекте по созданию децентрализованной прикладной сети. Необходимо разработать механизм поиска и идентификации пользователей на базе Kademlia DHT в соответствии со спецификой ...
Партнреская программа по тулбару
Требуется написать партнерскую программу по тулбару.
Тулбар уже есть.
От вас требуется только понять и написать чтоб по реферальной партнреской ссылке, при установке тулбара.мы могли определить, какой из наших партнеров привлек юзера
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