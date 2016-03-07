Необходимо спарсить email адреса участников из группы https://vk.com/fishingtrapp Для работы вам будет необходим софт.
Создание компонента продажи билетов для Joomla
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Требуется:
1. Создание модуля продажи билетов на междугородние автобусы.
2. Помощь с реализацией онлайн-оплаты (Visa, WebMoney и пр.)
Маршрутов всего 2, автобусов тоже немного.
Что-то супер-сложное создавать не нужно.
Должно быть просто, красиво и функционально.
Краткое ТЗ:
Требования к фронт-энду:
1. Форма с выбором направления, даты, кол-ва билетов, ФИО, E-mail, номер телефона. Возможно еще поля придумаем.
2. Отправка на e-mail электронного билета после покупки.
Бэк-энд:
1. Редактирование названий рейсов.
2. Добавление/удаление рейсов.
3. Просмотр статистики по купленным билетам.
4. Возможность сохранения/печати списка купленных билетов с данными пассажиров на определенный рейс или в диапазоне дат.
Из существующих модулей ничего подходящего не нашел.
Более-менее подходящее решение (для примера): https://tickettool.net/ru/index/transportmodule/90cd65e6bea96577e6c8da8a87095300
Но там реализация только ссылкой с переходом на сайт этой компании.
И дизайн – ну совсем простой.
Наш сайт: mustang-89.ru
Более подробно – в прикрепленном файле.
Выбранный исполнитель
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