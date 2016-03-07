Создание компонента продажи билетов для Joomla

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Требуется:

1. Создание модуля продажи билетов на междугородние автобусы.

2. Помощь с реализацией онлайн-оплаты (Visa, WebMoney и пр.)

Маршрутов всего 2, автобусов тоже немного.

Что-то супер-сложное создавать не нужно.

Должно быть просто, красиво и функционально.

Краткое ТЗ:

Требования к фронт-энду:

1. Форма с выбором направления, даты, кол-ва билетов, ФИО, E-mail, номер телефона. Возможно еще поля придумаем.

2. Отправка на e-mail электронного билета после покупки.

Бэк-энд:

1. Редактирование названий рейсов.

2. Добавление/удаление рейсов.

3. Просмотр статистики по купленным билетам.

4. Возможность сохранения/печати списка купленных билетов с данными пассажиров на определенный рейс или в диапазоне дат.

Из существующих модулей ничего подходящего не нашел.

Более-менее подходящее решение (для примера): https://tickettool.net/ru/index/transportmodule/90cd65e6bea96577e6c8da8a87095300

Но там реализация только ссылкой с переходом на сайт этой компании.

И дизайн – ну совсем простой.

Наш сайт: mustang-89.ru

Более подробно – в прикрепленном файле.