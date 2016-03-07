Создание компонента продажи билетов для Joomla

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка145 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры!      

Требуется:   

1. Создание модуля продажи билетов на междугородние автобусы.      

2. Помощь с реализацией онлайн-оплаты (Visa, WebMoney и пр.)      

Маршрутов всего 2, автобусов тоже немного.      

Что-то супер-сложное создавать не нужно.      

Должно быть просто, красиво и функционально.      

Краткое ТЗ:      

Требования к фронт-энду:      

1. Форма с выбором направления, даты, кол-ва билетов, ФИО, E-mail, номер телефона. Возможно еще поля придумаем.      

2. Отправка на e-mail электронного билета после покупки.      

Бэк-энд:      

1. Редактирование названий рейсов.      

2. Добавление/удаление рейсов.      

3. Просмотр статистики по купленным билетам.      

4. Возможность сохранения/печати списка купленных билетов с данными пассажиров на определенный рейс или в диапазоне дат.      

Из существующих модулей ничего подходящего не нашел.      

Более-менее подходящее решение (для примера): https://tickettool.net/ru/index/transportmodule/90cd65e6bea96577e6c8da8a87095300

Но там реализация только ссылкой с переходом на сайт этой компании.      

И дизайн – ну совсем простой.      

Наш сайт: mustang-89.ru      

Более подробно – в прикрепленном файле.

Joomla
9 лет назад
Rapman
Денис 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

nirubus09
Алексей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$18
4 дня

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nirubus09
Алексей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад