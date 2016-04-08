Раскодировать неверную кодировку

Файл был сохранен в неправильной кодировке (дамп базы). Нужно помочь его раскодировать и преобразовать в utf8

Всего 2 файла. Первый для примера подгружаю здесь. Второй большой (28 Мб) с точно такой же проблемой скину исполнителю. Либо преобразую сам, если скажете, что сделать.