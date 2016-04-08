Раскодировать неверную кодировку

  1. Биржа фриланса
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Завершен5 заявок148 просмотров

Файл был сохранен в неправильной кодировке (дамп базы). Нужно помочь его раскодировать и преобразовать в utf8

Всего 2 файла. Первый для примера подгружаю здесь. Второй большой (28 Мб) с точно такой же проблемой скину исполнителю. Либо преобразую сам, если скажете, что сделать.

9 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

nseda
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$2
1 день
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nseda
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад