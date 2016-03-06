Починить сайт на Webasyst

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Закрыт8 заявок189 просмотров

Здравствуйте. После переполнения места на жестком диске сервера перестал работать сайт и выдает ошибку.

Fatal error: Class 'Autoload' not found in /var/www/aiyaru/data/www/aiya.ru/published/SC/html/scripts/includes/init.php on line 31 Если возможно это надо сделать сегодня.

HTMLWebasyst
9 лет назад
bmvr
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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