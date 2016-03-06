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Создание интернет-магазина (Laravel API)
Ищем людей в команду для создания интернет-магазина.
Разрабатывается API-магазина для интеграции с мобильным приложением и сайтом.
Пример сайта
Требования для кандидата:
- Laravel (или знание любого MVC-фреймворка: Symfony, Yii, Phalcon...)
- RESTful
- ООП
- MySQL
Желательно знать:
- AngularJS
- Bootstrap
- GIT
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