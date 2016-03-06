Создание интернет-магазина (Laravel API)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки278 просмотров

Ищем людей в команду для создания интернет-магазина.

Разрабатывается API-магазина для интеграции с мобильным приложением и сайтом.

Пример сайта

https://www.etsy.com/

Требования для кандидата:

- Laravel (или знание любого MVC-фреймворка: Symfony, Yii, Phalcon...)

- RESTful

- ООП

- MySQL

Желательно знать:

- AngularJS

- Bootstrap

- GIT

BootstrapGitLaravelMySQLSymfonyYii
9 лет назад
Forge0100
Артем 
29 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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