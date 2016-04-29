Извлечь js скрипт из сайта

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Завершен7 заявок225 просмотров

На сайте - http://goo.gl/iNZzPv есть скрипт, который делает ссылку на скачивание файла неактивной на определенное время и выводит сообщение с просьбой отключить adblock, в случае если посетитель использует расширение adblock на своем браузере. 

Нужно извлечь или создать точную копию скрипта.

JavaScript
9 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена в срок и качественно! Рекомендую Юрия!
Отличный заказчик! Сотрудничеством доволен! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад

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