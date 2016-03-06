Подключение онлайн оплаты Интеркассы, сайт http://naukavyzhivat.ru/

Сейчас подключаем интеркассу к сайтам проекта "Наука Выживать". К примеру, есть курс в Москве http://naukavyzhivat.ru/msk/. Для этого курса создана отдельная рассчетная касса и кнопка "Оплатить курс" http://naukavyzhivat.ru/msk/payform/ (сам сделал)

В этой кассе можно сгенерировать форму и дальше ее куда-то приладить на сайт

Документация по подключению https://www.interkassa.com/documentation-sci/

Схема работы платежного шлюза https://www.interkassa.com/img/sci_doc/sci_scheme.png (см. п. 2.4 документации https://www.interkassa.com/documentation-sci/)

В п. 2.5 документации описан типовый процесс подключения.

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Нужно самим разработать логику интерфейса по приему оплаты через интеркассу http://joxi.ru/E5mdOYbf0W90r1

Из видимого в форме выше - только кнопка, а надо, чтобы была целая страница типа этой http://geniusmarketing.me/fb/insider-payment/

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Я вижу это следующим образом (при обсуждении можете скорректировать меня, т.к. могу ошибаться, если вы уже подключали кассу и знаете, что то, как я говорю, не работает)

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У нас есть страница с предварительной информацией о платеже.

Пример формления (без изменения суммы платежа) - как здесь http://geniusmarketing.me/fb/insider-payment/.

Как сделать в нашем случае - предлагаю переделать существующую страницу http://naukavyzhivat.ru/payment/done/ и вставить на нее блоки как у гениус маркетинг http://joxi.ru/qVrwB8PHkEyBAX

Сейчас у меня это страница http://naukavyzhivat.ru/msk/payform/, где находится только кнопка.

http://joxi.ru/dp27n9qt84PRm7 - в форме нужно добавить пользовательские поля для имени \ имейла \ номера телефона. Их нужно передать вS CI. Кнопока в этом случае - как раз та кнопка, которая переводит пользователя на страницу https://sci.interkassa.com/

Также в этой форме нужно указать цену по умолчанию 15700 руб и передать ее в SCI. При необходимости, должна быть возможность изменить цену, т.к. пользователю может быть выставлен счет на другую сумму. Под формой должен быть чекбокс со снятой галочкой "изменить сумму платежа".

Код формы я указал выше, но нужно его МОДИФИЦИРОВАТЬ.

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Какие еще параметры нужно добавить в форму:

a) Payment No Unique (проверка уникальности платежа) http://joxi.ru/LQ2KRYKUqPZWmj - Данная опция позволяет производить проверку перед созданием нового платежа на уникальность по его номеру. Если заморачиваться - то надо делать уникальную генерацию платежей для интеркассы.

Решение - мы делаем платежи неуникальными, но зато проверяем их уникальность по АПИ (как генерируется есть в документации SCI) на последнем этапе.

b) Payment Amount Edit - Редактирование суммы платежа - нужно РАЗРЕШИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЭТО ДЕЛАТЬ! http://joxi.ru/752aazjseopN20

Зачем? У нас будут скидки на курс, и чтобы менеджер не менял постоянно ссылки на разные страницы с формами, на которых указаны разные суммы, можно делать как раз форму с редактируемой суммой платежа.

Параметр, который нужно переопределить в запросе http://joxi.ru/48AnJoPUWp6GAO

Вместе с данными о сумме из формы эти данные должны передаваться в SCI. проверить работоспособность данной функции сейчас не могу.

c) Страницы на нашей стороне по поводу успешной или неуспешной оплаты

http://joxi.ru/K823ax7s3L1GrO

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ПРОВЕРКА УНИКАЛЬНОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ

п. 3.3 Интеркассы - оповещение клиента о платеже. Можно передать его данные (Имя, к примеру, которое было введено перед началом оплаты на странице как у Гениус Маркетинг http://geniusmarketing.me/fb/insider-payment/)

И вставить его в текст на результирующую страницу, чтобы пользователь увидел свое имя и был спокоен, что его платеж зачислен.

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п. 3.4 Интеркассы

Уведомление о платеже http://joxi.ru/wGrqbXPCx9v7mz

Именно с этой формы данные должны передаваться на наш сайт и в AMO CRM в случае необходимости.

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ВАЖНО!!!

Необходимо будет отправлять уведомления на служебную почту с данными имени \ имейл \ телефона, которые пользователь ввел на начальном этапе. Это необходимо для того, чтобы мы понимали, кто именно оплатил. Эти данные мы сначала передаем в SCI, а он нам их возвращает в самом конце.

Мы должны САМИ взять эти данные, сгенерировать письмо и отправить его к нам на имейл. Это не будет делать SCI, он не указывает в уведомлении эти данные. Пример письма с уведомлением, которое приходит на почту http://joxi.ru/L4Ak7oPtlpZ1Aq

там непонятно, кто именно заплатил