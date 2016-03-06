Правка JS калькулятора

Все прошло достаточно быстро. Естественно это не только моя заслуга, но и еще Максима, который хорошо описал суть задачи и постоянно был онлайн, так что вопросы которые возникали в процессе работы решались моментально. С оплатой тоже все хорошо! Жду дальнейших заказов!