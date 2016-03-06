Сейчас подключаем интеркассу к сайтам проекта "Наука Выживать". К примеру, есть курс в Москве http://naukavyzhivat.ru/msk/. Для этого курса создана отдельная рассчетная касса и кнопка "Оплатить курс" http://naukavyzhivat.ru/msk/payform/ (сам сделал) В этой кассе можно сгенерировать ...
Доработка сайта
Требуется программист который очень хорошо разбирается в YII1,YII2\ , задание состоит в основном из доработки работающего сайта, очень важно умение разбираться в чужом коде, ищется непосредственно исполнитель а не посредник,предложение студий не интересно, цена будет обговариваться с выбранным исполнителем также исполнителю будет представлена подробное ТЗ,
Исполнитель должен быть в сервисе более 3-х лет, наличие положительных отзывов
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