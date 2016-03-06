Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки131 просмотр

Требуется программист который очень хорошо разбирается в YII1,YII2\ , задание состоит в основном из доработки работающего сайта, очень важно умение разбираться в чужом коде, ищется непосредственно исполнитель а не посредник,предложение студий не интересно, цена будет обговариваться с выбранным исполнителем также исполнителю будет представлена подробное ТЗ, 

Исполнитель должен быть в сервисе более 3-х лет, наличие положительных отзывов

Yii
9 лет назад
avtokrat
Евгений 
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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