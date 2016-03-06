Доработка сайта

Требуется программист который очень хорошо разбирается в YII1,YII2\ , задание состоит в основном из доработки работающего сайта, очень важно умение разбираться в чужом коде, ищется непосредственно исполнитель а не посредник,предложение студий не интересно, цена будет обговариваться с выбранным исполнителем также исполнителю будет представлена подробное ТЗ,

Исполнитель должен быть в сервисе более 3-х лет, наличие положительных отзывов