Интегрировать меню битрикс для интернет-магазина

Необходимо взять главное меню с шаблона магазина, который я предоставлю и интегрировать во 2й магазин.

При этом необходимо соблюсти стилистические особенности 2го магазина, т.е. нужно будет доточить css\шаблон выпадающего меню.

Интересует именно 2й ур выпадающего меню, с возможностью добавлять туда баннеры и текстовые вставки.

Все компоненты и доступы для скачивания модуля и анализа построения компонента я предоставлю. В том числе демо интернет-магазина.

Откуда брать главное меню: https://clck.ru/9krtG

Куда интегрировать главное меню: https://clck.ru/9krtr