На сайте - http://goo.gl/iNZzPv есть скрипт, который делает ссылку на скачивание файла неактивной на определенное время и выводит сообщение с просьбой отключить adblock, в случае если посетитель использует расширение adblock на своем браузере. ...
Интегрировать меню битрикс для интернет-магазина
Необходимо взять главное меню с шаблона магазина, который я предоставлю и интегрировать во 2й магазин.
При этом необходимо соблюсти стилистические особенности 2го магазина, т.е. нужно будет доточить css\шаблон выпадающего меню.
Интересует именно 2й ур выпадающего меню, с возможностью добавлять туда баннеры и текстовые вставки.
Все компоненты и доступы для скачивания модуля и анализа построения компонента я предоставлю. В том числе демо интернет-магазина.
Откуда брать главное меню: https://clck.ru/9krtG
Куда интегрировать главное меню: https://clck.ru/9krtr
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