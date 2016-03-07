Настроить Cron

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок178 просмотров

Настроить cron в Cpanel

Сделать автоматические запланированные задание, в течении 5-10 минут.

Работаю с парсером, приходится постоянно запускать команду.

9 лет назад
Solomoni
Кирилл 
34 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

b_tomas_r
Томас 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена быстро и легко. Предоставил доступы к Cpanel, объяснил в двух словах, и через 10 минут проверил скрипт, всё работает в штатном режиме. Рекомендую как ответственного исполнителя!
Самое главное в любом заказчике - это доверие к исполнителю и своевременная оплата. И именно этими качествами Кирилл очень порадовал в ходе выполнения проекта. Положительные эмоции от проекта - это оценка 5 заказчику однозначно!

Заявки фрилансеров

b_tomas_r
Томас 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад