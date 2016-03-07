Отредактировать скрипт сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок144 просмотра

Нужно отредактировать скрипт сайта. Изменить навигационное меню, доработать дизайн. Адрес сайта http://ranhigs-kaluga.ru

9 лет назад
AlexandrXXX
Юрий 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров