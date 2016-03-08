Необходимо скопировать лендинг и разместить на ином хостинге.
Исправить календарь в теме REAL ESTATE для OSCLASS(css-JS)
Исправить календарь в теме REAL ESTATE для OSCLASS
Проблема с CSS\JS
Нужен гуру в OSCLASS чтобы излечить проблему с календарем в теме Real Estate.
тема: market.osclass.org/themes...
использую встроенные CUSTOM FIELDS для даты. В других темах данной проблемы нет.
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