Исправить календарь в теме REAL ESTATE для OSCLASS(css-JS)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок127 просмотров

Исправить календарь в теме REAL ESTATE для OSCLASS

Проблема с CSS\JS

Нужен гуру в OSCLASS чтобы излечить проблему с календарем в теме Real Estate.

тема: market.osclass.org/themes...

использую встроенные CUSTOM FIELDS для даты. В других темах данной проблемы нет.

CSSJavaScript
9 лет назад
aserov12323
42 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

shrews
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$25
1 день
Тарас, выполнил отличную работу. Сделано качественно и в срок. Работа выполнялась даже в ночное время. Рекомендую для сложных проектов.
Хорошый заказчик

Заявки фрилансеров

shrews
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад