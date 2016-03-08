1) надо сделать вывод товара 3 в рядя, сейчас 1 http://joxi.ru/Y2LYeNxTnGQ8WA 2) надо сделать умный фильтр с уникальной генерацией url, дайте и дескрипшн! сайт http://b24.com.ua
Сделать интеграцию WebMoeny Merchant, Qiwi, Yandex Money и т. п.
Нужно сделать интеграцию WebMoeny Merchant, Qiwi, Yandex Money, и доделать Robokassa, UnitPay.
Нужен специалист. Так как нужно сделать безопасную интеграцию в плане того что бы нельзя было послать ответ с успешной оплатой на сервер если оплата еще не произведена, и сделать аккуратный код.
Задание будет такое:
У нас есть CMS в ней нужно сделать всю интеграцию по одному из примеров что бы каждая система имела один и тот же код.
Оплата Сбербанк или WebMoney: WMR, WMZ.
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