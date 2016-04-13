Качественный лендинг пейдж

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок161 просмотр

Друзья необходимо создать качественную посадочную страницу с уникальным дизайном и высокой конверсией, а также подключение и качественная настройка рекламных кампаний с последующим обслуживанием. Сфера деятельности - изготовление и строительство Канадских домов из Сип панелей. Регион - Закарпатская обл. Украина. Жду от Вас комерческое предложение и ваше портфолио. Зарание благодарен.

9 лет назад
Ecopan
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад
$250
19 дней
Все получилось отлично, хотя в процесе были незначительные разногласия. Все мои просьбы были выполнены. Будем тотрудничать дальше.
Задача была поставлена четко, с оплатой проблем никаких, сотрудничаем дальше!

Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад