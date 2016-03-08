Восстановить сайт из webarchive

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Закрыт2 заявки105 просмотров

Надо восстановить сайт из web.archive.org с сохранением структуры сайта.

Количество страниц около 3000.

Интересуют сроки и цена за всё.

9 лет назад
KimberLit
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад

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Нет заявок фрилансеров