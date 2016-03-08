1) сделать код для вставки поиска предприятий по яндексу на вордпрессу 2) установить на двух сайтах с разными темами вот пример http://pogreb-podval.ru/firms вот документация https://tech.yandex.ru/maps/geosearch/ желательно следующее: поиск предприятий ...
Восстановить сайт из webarchive
Надо восстановить сайт из web.archive.org с сохранением структуры сайта.
Количество страниц около 3000.
Интересуют сроки и цена за всё.
Заявки фрилансеров
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