Исправить ошибку при связи с api VK

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Закрыт3 заявки143 просмотра

На музыкальном сайте, который берет данные с Вконтакте, стала вылезать ошибка при поиске новых исполнителей:

server returned error ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST

Нужно исправить.

9 лет назад
olmaster
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

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