1) сделать код для вставки поиска предприятий по яндексу на вордпрессу 2) установить на двух сайтах с разными темами вот пример http://pogreb-podval.ru/firms вот документация https://tech.yandex.ru/maps/geosearch/ желательно следующее: поиск предприятий ...
Исправить ошибку при связи с api VK
На музыкальном сайте, который берет данные с Вконтакте, стала вылезать ошибка при поиске новых исполнителей:
server returned error ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST
Нужно исправить.
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