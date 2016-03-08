Перенести сайт с MODX Evolution на Revolution

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

Сайт http://newproba.ru/ сделан на MODX Evolution. Требуется перенести его на MODX Revolution последней версии с сохранением всего функционала. Из потенциальных сложностей: самописный модуль (см. скриншот). Как вариант, его можно реализовать на основе tv MIGX в каком-нибудь ресурсе.

Кандидату дам доступ в админку для подробного изучения. Опишите свой опыт в MODX, чтобы мне было понятно, что вы сможете справиться с этой задачей.

Пишите свои предложения по стоимости и срокам.

Если сработаемся, будет много других проектов на MODX.

MODX
9 лет назад
rachind
Даниил 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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