Перенести сайт с MODX Evolution на Revolution

Сайт http://newproba.ru/ сделан на MODX Evolution. Требуется перенести его на MODX Revolution последней версии с сохранением всего функционала. Из потенциальных сложностей: самописный модуль (см. скриншот). Как вариант, его можно реализовать на основе tv MIGX в каком-нибудь ресурсе.

Кандидату дам доступ в админку для подробного изучения. Опишите свой опыт в MODX, чтобы мне было понятно, что вы сможете справиться с этой задачей.

Пишите свои предложения по стоимости и срокам.

Если сработаемся, будет много других проектов на MODX.