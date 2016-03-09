На сайте изменить карточку товара Opencart

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Для сайта на Opencatr нужно разработать и внедрить в карточку товара таблицу с вариантами опций и автоматическим просчетом цены.

На сайте изменить карточку товара.

Мой сайт - http://www.saloy.org/nk-033.html

HTMLOpencart
9 лет назад
rinalotok
43 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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