Требуется программист Python / Django. Работа ПРОЕКТНАЯ (Киев), в команде со штатным программистом. Оплата 12 000 грн Требования к кандидату: Хорошее знание Python 2.7 \ Django 1.8 (желательно Oscar), ...
Оконный калькулятор, как отдельный раздел сайта
Требуется сайт-калькулятор пластиковых окон (подраздел основного сайта) компании, что занимается пластиковыми окнами.
- Оконный калькулятор, как отдельный раздел сайта
- Цены рассчитываются на основании матрицы цен (таблица ширина на высоту отдельным файлом) по типовым изделиям
- Сайт должен формировать документ (коммерческое предложение в формате годном для печати и пересылке например jpg)
- Должен поддерживаться многопользовательский режим с наличием рабочего кабинета у каждого пользователя.
- Рабочий кабинет должен иметь реестр заказов (историю, журнал) в табличном формате. Индивидуальный для каждого пользователя.
- Сайт должен корректно отображаться на ПК и на планшете.
- Дизайн максимально лаконичный, но юзабилити маст хэв
- Платформу для разработки использовать распространенную.
Заявки фрилансеров
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