Оконный калькулятор, как отдельный раздел сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки131 просмотр

Требуется сайт-калькулятор пластиковых окон (подраздел основного сайта) компании, что занимается пластиковыми окнами.

  • Оконный калькулятор, как отдельный раздел сайта
  • Цены рассчитываются на основании матрицы цен (таблица ширина на высоту отдельным файлом) по типовым изделиям
  • Сайт должен формировать документ (коммерческое предложение в формате годном для печати и пересылке например jpg)
  • Должен поддерживаться многопользовательский режим с наличием рабочего кабинета у каждого пользователя.
  • Рабочий кабинет должен иметь реестр заказов (историю, журнал) в табличном формате. Индивидуальный для каждого пользователя.
  • Сайт должен корректно отображаться на ПК и на планшете.
  • Дизайн максимально лаконичный, но юзабилити маст хэв
  • Платформу для разработки использовать распространенную.
Наиболее похожие вариант тут или тутИнтересуют возможные сроки и цена данного решения.
9 лет назад
suziria1
45 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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