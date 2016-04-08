Приветствую дизайнеров! В оконную компанию нужен логотип продукта. Наименование продукта: KELVIN (Кельвин) Это торговая марка энергоэффективных окон. Идея торговой марки - KELVIN: (Титульное имя ученого. Абсолютная шкала температуры. Единица измерения температуры (Градус ...
- $70Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт7 лет назад
Интересует приложение под Андроид Функция приложения - это выполние замеров окон на объекте. подобное тому, которое указано на ссылке. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blogspot.turbocolor.winstudio Однако без функции расчета. Только построение масштабных картинок, выбор опций для автоматического ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется сайт-калькулятор пластиковых окон (подраздел основного сайта) компании, что занимается пластиковыми окнами. Оконный калькулятор, как отдельный раздел сайтаЦены рассчитываются на основании матрицы цен (таблица ширина на высоту отдельным файлом) по типовым изделиямСайт должен формировать документ ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад