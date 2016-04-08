suziria1

Явдощенко suziria1

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип

    $70

    Приветствую дизайнеров! В оконную компанию нужен логотип продукта. Наименование продукта: KELVIN (Кельвин) Это торговая марка энергоэффективных окон. Идея торговой марки - KELVIN: (Титульное имя ученого. Абсолютная шкала температуры. Единица измерения температуры (Градус ...

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Приложение под Андроид для замерщика

    Интересует приложение под Андроид Функция приложения - это выполние замеров окон на объекте. подобное тому, которое указано на ссылке. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blogspot.turbocolor.winstudio Однако без функции расчета. Только построение масштабных картинок, выбор опций для автоматического ...

    Android
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оконный калькулятор, как отдельный раздел сайта

    Требуется сайт-калькулятор пластиковых окон (подраздел основного сайта) компании, что занимается пластиковыми окнами. Оконный калькулятор, как отдельный раздел сайтаЦены рассчитываются на основании матрицы цен (таблица ширина на высоту отдельным файлом) по типовым изделиямСайт должен формировать документ ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад