Настройка шаблона на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок154 просмотра

Добрый день!

Есть задача: натянуть шаблон на Битрикс и настроить его.

Шаблон

Прототип сайта, который будет на выходе

Как видите, половина функций шаблона урезаны.

Остальные детали исполнителю.

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Если Вы внимательно прочли задание, в заявке напишите фразу "лучшая цена".

9 лет назад
StudioLABIRINTH
Наталья 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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