Транскрибация аудио (расшифровка лекции)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт13 заявок470 просмотров

Здравствуйте. Хочу с Вами сотрудничать. Я транскрибирую аудио с расценкой 250 рублей за 30 минут аудиозаписи. 

С уважением Станислав Глебов. 

9 лет назад
Glebovoren56
Глебов 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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