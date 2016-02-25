Имеется скан документа, необходимо сделать такой же только в формате ворд, один в один как на скане (по тексту конечно) Всего 8 листов
Транскрибация аудио (расшифровка лекции)
Здравствуйте. Хочу с Вами сотрудничать. Я транскрибирую аудио с расценкой 250 рублей за 30 минут аудиозаписи.
С уважением Станислав Глебов.
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