Проверить на уникальность все материалы на сайте

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен2 заявки159 просмотров

Нужно проверить на уникальность все статьи на сайте и занести адреса скопировавших статьи сайтов в таблицу.

Схему работы и пример дам, работа несложная, кропотливая

9 лет назад
bigconcept
Степан 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
35 минут назад
9 лет назад
$20
2 дня
Отличная работа, несмотря на большой объем выполнена в короткий срок, рекомендую
Отличный заказчик, понятное ТЗ, мгновенная оплата.

Заявки фрилансеров

spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
35 минут назад
9 лет назад