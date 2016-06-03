Нужно отредактировать текст на нескольких сайтах

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен15 заявок374 просмотра

Задача проста, на основе ТЗ исправить текст статьи на сайте. А именно удалить 2-3 ключевых слова, основная часть текста переспамленна прямым вхождением

 Объём сайтов 200- 500 стр

9 лет назад
grom_chat
Роман 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Iavas_edhellen
Евгения 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$20
15 дней
Евгения прекрасно справилась с поставленными задачами! Рекомендую!
Роман - очень приятный в работе и общении заказчик. Всегда готов пойти навстречу и выслушать предложения. Помимо этого заказа вела для Романа другой проект и осталась полностью довольна совместной работой. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Iavas_edhellen
Евгения 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад