Корректировка готового текста

Надо подправить черновик текста в соответствиями с требованиями указанными в приложение.

Тема - коллекционирование - статья по нумизматике - кто не знает, что это такое лучше не браться.

10.000 знаков с пробелами.

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А вообще ищу копирайтера для таких статей, я накидываю план и показываю исходники более-менее пригодные как источник информации. С Вас готовые статьи, работы много ...