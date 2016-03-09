Корректировка готового текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен12 заявок405 просмотров

Надо подправить черновик текста в соответствиями с требованиями указанными в приложение.

Тема - коллекционирование - статья по нумизматике - кто не знает, что это такое лучше не браться.

10.000 знаков с пробелами.

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А вообще ищу копирайтера для таких статей, я накидываю план и показываю исходники более-менее пригодные как источник информации. С Вас готовые статьи, работы много ...

9 лет назад
Sergey_Kupr
Сергей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Simeoniy
Семен 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$4
1 день
Сделано быстро и качественно, все отлично. Исполнитель дополнительно ознакомился с материалом по теме и при правке сделал весьма уместные дополнения в развитие темы. Вроде и мелочь, а редко встретишь такое позитивное отношение к работе. Рекомендую.
Очень четкая и подробная постановка задачи. Коммуникативность и позитив. Рекомендую

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Simeoniy
Семен 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад