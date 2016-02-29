Задача проста, на основе ТЗ исправить текст статьи на сайте. А именно удалить 2-3 ключевых слова, основная часть текста переспамленна прямым вхождением
Расшифровать 10 минут видеозаписи
Нужно транскрибировать видео в текст. Всего 25 минут. Выберу несколько исполнителей. Напишите, сколько вы сможете транскрибироваться за 2 часа времени? Стоимость 5руб./мин. Оплата Webmoney.
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