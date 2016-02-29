Расшифровать 10 минут видеозаписи

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт1 заявка140 просмотров

Нужно транскрибировать видео в текст. Всего 25 минут. Выберу несколько исполнителей. Напишите, сколько вы сможете транскрибироваться за 2 часа времени? Стоимость 5руб./мин. Оплата Webmoney.

9 лет назад
im_regen
Людмила 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров