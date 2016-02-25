Нужно отредактировать текст на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт12 заявок401 просмотр

Задача проста, на основе ТЗ исправить текст статьи на сайте. А именно удалить 2-3 ключевых слова, основная часть текста переспамленна прямым вхождением

9 лет назад
grom_chat
Роман 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров