Требуется копирайтер для адаптации текстов на сайт. Тема - психоаналитическое бизнес-консультировании, коучинг. Что есть: структура страницы (будет что-то типа этого http://www.aplana.com/) и тексты. Требуется их адаптировать с точки зрения последующего СЕО-продвижения. Основной текст занимает около 7 страниц А4 11 кеглем плюс слова для СЕО-продвижения. От вас: адаптация текста. Что по стоимости и срокам?