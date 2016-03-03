Привествую коллеги. Необходимо сверстать оцифрованную книгу с наличием готового текста (желательно в InDesign) + проверка на ошибки, и последующее ее сохранение в форматы .pdf, .fb, .fb2, .mobi, .epub, .ios.epub. Верстка должна быть выполнена таким образом ...
Требуется копирайтер
Требуется копирайтер для адаптации текстов на сайт. Тема - психоаналитическое бизнес-консультировании, коучинг. Что есть: структура страницы (будет что-то типа этого http://www.aplana.com/) и тексты. Требуется их адаптировать с точки зрения последующего СЕО-продвижения. Основной текст занимает около 7 страниц А4 11 кеглем плюс слова для СЕО-продвижения. От вас: адаптация текста. Что по стоимости и срокам?
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