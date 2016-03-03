Требуется копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт4 заявки350 просмотров

Требуется копирайтер для адаптации текстов на сайт. Тема - психоаналитическое бизнес-консультировании, коучинг.  Что есть: структура страницы (будет что-то типа этого http://www.aplana.com/) и тексты.  Требуется их адаптировать с точки зрения последующего СЕО-продвижения.  Основной текст занимает около 7 страниц А4 11 кеглем плюс слова для СЕО-продвижения. От вас: адаптация текста. Что по стоимости и срокам?

9 лет назад
MGrebneva
Греднева 
54 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров