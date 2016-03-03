Я дам 3 листа с текстом договора, нужно этот договор перебить в ворд
Верстка оцифрованной книги
Привествую коллеги. Необходимо сверстать оцифрованную книгу с наличием готового текста (желательно в InDesign) + проверка на ошибки, и последующее ее сохранение в форматы .pdf, .fb, .fb2, .mobi, .epub, .ios.epub.
Верстка должна быть выполнена таким образом - чтобы колличество страниц не увеличилось, тоесть необходимо соответствие оригиналу. Вот ссылка на книгу https://toloka.to/t53942 (торрент) а вот откуда брать текст (возможно наличие ошибок) https://vk.com/doc87460542_236709002?hash=4521b8cf1f60ce42ce&dl=5080a1aef878c9fb93
Также необходима перерисовка обложки и ее освежение
ТОЛЬКО Украина
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