Описания на карточки товаров (copypast)

Битрикс контент-менеджер

Заполнение описаний товаров согласно шаблона разметки (h2-h3)

Копипаст описаний с 2-3 сайтов (с 1 страницы RU выдачи Google в UKR, BEL сегменте)

Вставка видео (youtube) в текст

Картинка (2-3 шт)

Разумный средний чек за 1 карточку (copypast) без копи и рерайта. Норма в день 100 описаний минимум - если не можете делать такой объем не обращайтесь. Оплата по факту размещения. Мы качественные заказчики и знаем что нам надо.