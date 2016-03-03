Описания на карточки товаров (copypast)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт7 заявок398 просмотров

Битрикс контент-менеджер 

  • Заполнение описаний товаров согласно шаблона разметки (h2-h3)
  • Копипаст описаний с 2-3 сайтов (с 1 страницы RU выдачи Google в UKR, BEL сегменте)
  • Вставка видео (youtube) в текст
  • Картинка (2-3 шт)
Разумный средний чек за 1 карточку (copypast) без копи и рерайта. Норма в день 100 описаний минимум - если не можете делать такой объем не обращайтесь. Оплата по факту размещения. Мы качественные заказчики и знаем что нам надо.
9 лет назад
miraseo
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров