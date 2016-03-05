Корректное написание/правка текста для интернет-магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт3 заявки222 просмотра

Необходимо написать или поправить имеющийся текст, таким образом, чтобы красиво и кратко была изложена вся важаная информация: О сфере деятельности компании, задачи, партнёрство. Размер текста макс.200 слов. Укажите цену, на своё предложение.

9 лет назад
MariaRHF
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

VicThor
Виктор 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$2
1 день

Заявки фрилансеров

VicThor
Виктор 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад