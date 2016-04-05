Отсортировать таблицу с отзывами на положит. и отриц. (Excel)

В таблице Excel в столбец приведены тексты отзывов о медучреждениях. Необходимо каждый отзыв прочитать и на основании содержания присвоить (прописать в соседних столбцах) метки 2 видов:

1. Тип: Положительный, Нейтральный, Отрицательный и т.д. (всего 7 свойств).

2. Тема: Хирургия, Терапия, Имплантация и т.п. (всего 9 тем).

1000 руб. за 1000 размеченных отзывов.