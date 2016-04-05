Отсортировать таблицу с отзывами на положит. и отриц. (Excel)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен27 заявок464 просмотра

В таблице Excel в столбец приведены тексты отзывов о медучреждениях. Необходимо каждый отзыв прочитать и на основании содержания присвоить (прописать в соседних столбцах) метки 2 видов:

1. Тип: Положительный, Нейтральный, Отрицательный и т.д. (всего 7 свойств).

2. Тема: Хирургия, Терапия, Имплантация и т.п. (всего 9 тем).

1000 руб. за 1000 размеченных отзывов.

9 лет назад
fat
37 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mark2ira
Ирина 
42 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$15
3 дня
Ирина ответственно подошла к работе, очень доволен! Продолжаем сотрудничать. Рекомендую.
Четкая постановки задачи, вовремя оплаченная работа! Всё классно! Надеюсь, еще поработать вместе!

Заявки фрилансеров

mark2ira
Ирина 
42 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад