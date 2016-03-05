Проверка текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт10 заявок536 просмотров

Нужно проверить текст тематики здоровье, фитнес, женская красота.

Оплата 15 рублей/1000 знаков бпб.

Чтобы понять, как ведется процесс проверки текстов, ознакомьтесь с инструкциями docs.google.com/document/... 

docs.google.com/document/...

Обязательное выполнение тестового задания. Тестовое задание одинаковое для всех,

оплачивается только кандидату, с которым мы решим сотрудничать. Правки

делать в режиме рецензирования (на полях) и писать примечания (если

такие будут) в самом документе. 

9 лет назад
aluno4ka25
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров