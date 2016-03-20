sistemnova

Вёрстка LP из psd в html - срочно, сегодня до 22-23 часов. Бюджет 200$, оплата по факту, работа на вашем сервере. Постоянная отчётность. пишите ваш скайп
- $200HTML-верстка1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $100
Доработка ИМ OpenCart - срочно, вёрстка шаблонов правка и настройка SEO Бюджет 100$ - Сроки сегодня к ночи, оплата без аванса, сразу после готовности работ Задачи простые очень! Пишите ваш скайпHTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $200
Вёрстка 1 страницы и не простой JS скрипт - сегодня срочно, бюджет 200$ сроки реализации сегодня, оплата строго по готовности, работа на вашем сервере, до полной оплаты. Сроки до ночи, пишите ваш скайпВеб-программирование16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Куплен шаблон на themeforest для WP, мы его настроили и установили на сервере. Имеется ТЗ на английском языке - не сложное, часть вёрстки и чуть програминга. Требуется его доделать, бюджет на все работы 150$ Оплатить будем готовы только ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $200
Создание интеграции доставки для 1С Битрикс - срочно, со службой доставки, работы с API - XML Бюджет 200$ - Сроки сегодня к ночи, оплата без аванса, сразу после готовности работ Пишите ваш скайпВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $100
Простая вёрстка Webasyst - срочно, бюджет 100$, срок - сегодня, оплата по факту, пишите ваш скайпВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $800
Разработка приложения Windows Phone - срочно, бюджет 800$ оплата в 2 этапа первый после половины готовности, без аванса, передача исходного код после полной оплатыМобильные приложения10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Доработка готово решения Битрикс, в основном вёрстка, работа не сложная, оплата по готовности, без аванса, оплата 200$, пишите скайпВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад