sistemnova

Александр Курников sistemnova

 
35 летРоссия/Кострома
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
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Дмитрий 
34 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
2 балла
8 лет назад
Вёрстка LP из psd в html - срочно
Договорились о предоплате, после показа 50% работы. После того, как 50% было выполнено, заказчик начал оттягивать время, сначала на 15 минут, потом на 30 минут и в итоге пропал. На руках у меня осталась работа, выполненная более чем на 80% и 0 денег. Крайне не рекомендую к сотрудничеству. Так же нашел данного персонажа на fl.ru. Там он тоже успел кинуть пару человек, но уже в роли исполнителя.