Создание интеграции доставки для 1С Битрикс - срочно

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка155 просмотров

Создание интеграции доставки для 1С Битрикс - срочно, со службой доставки, работы с API - XML

Бюджет 200$ - Сроки сегодня к ночи, оплата без аванса, сразу после готовности работ

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9 лет назад
sistemnova
Александр 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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