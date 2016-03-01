Настройки шаблона Wordpress

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Закрыт6 заявок158 просмотров

Добрый день. Приобрел шаблон для wp,( http://demo.pointfindertheme.com/multidirectory2/home-page-with-map/) установил, возникли вопросы касательно его настроек. Самостоятельно не смог разобраться. Оплачу консультацию.

WordPress
9 лет назад
arisgev84
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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