Настройка синхронизации сайтов по API

Сайт, который нужно синхронизировать реализован на ImageCMS

Ссылка на документацию для разработчиков (информация об интерфейсе "API") https://www.sima-land.ru/api/v2/help/

Синхронизировать нужно все разделы на сайте https://www.sima-land.ru/

Исключить из этого перечня нужно:

1)Эксклюзивные товары-Авто-Автомобильный свет

2)Эксклюзивные товары-Бытовая техника

3)Эксклюзивные товары-Строительство и ремонт

4) Бытовая техника

5)Продукты питания

6)Косметика и парфюм-Парфюмерия

7)Косметика и парфюм-Декоративная косметика

8) Авто-Шины и диски, автомобильный свет, Автозапчасти

9)Авто-Автоэлектроника-Автозвук, Видеорегистраторы, Радардетекторы

10)Строительство и ремонт-Сантехника, Кованые элементы, системы вентиляции, Столярные изделия

Подгрузка фото, цен, характеристик, описаний, артикуров,