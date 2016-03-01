Настроить ресайз изображений в каталоге (Битрикс)

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Закрыт2 заявки69 просмотров

Необходимо настроить ресайз изображений торговых предложений в каталоге.

http://kupimebel.ru/catalog/stoly/

В заявке прошу указывать срок и стоимость исполнения.

9 лет назад
Zakazsait
Тимур 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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