Программист по Wordpress из Западной Украины

Ищем программиста по Wordpress из Западной Украины для ПОСТОЯННОЙ работы над информационными (не коммерческими) сайтами. Работа предполагает определенную долю обучения, и часть времени (1-3 раза в неделю на несколько часов) нужно будет проводить встречи. Любые варианты оформление сотрудничества – ОБСУЖДАЕМО, но полностью удаленный вариант исключен! В процессе работы можете привлекать для отдельных задач других фрилансеров удаленно.

Над чем будем работать:

1. Запуск новых проектов с технической стороны – разработка шаблонов (программирование и адаптивная верстка, натяжка на Wordpress)

2. Работоспособность и расширения функционала сайтов – допилка и настройка плагинов, исправления ошибок в тч верстки и другие варианты кодинга.

3. Сотрудничество с дизайнером и сео специалистом для технической оптимизации кода сайта под поисковые системы.

Желаемые требования:

1. Знание php, mysql, JS, ajax, html + css, адаптивная верстка

2. Желание учиться и совершенствоваться

3. Без вредных привычек и здоровым взглядом на жизнь

4. Ответственность и пунктуальность, чувство юмора

Плюсом будет:

1. знание API Wordpress

2. умение писать плагины для WP

3. настройки сервера

Решение будем принимать после успешного собеседования и небольшого тестирования. Ждем ваших предложений с описанием знаний и навыков, опыта работы.

ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ!