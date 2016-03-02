Сайт, который нужно синхронизировать реализован на ImageCMS Ссылка на документацию для разработчиков (информация об интерфейсе "API") https://www.sima-land.ru/api/v2/help/ Синхронизировать нужно все разделы на сайте https://www.sima-land.ru/ Исключить из этого перечня нужно: ...
Программист по Wordpress из Западной Украины
Ищем программиста по Wordpress из Западной Украины для ПОСТОЯННОЙ работы над информационными (не коммерческими) сайтами. Работа предполагает определенную долю обучения, и часть времени (1-3 раза в неделю на несколько часов) нужно будет проводить встречи. Любые варианты оформление сотрудничества – ОБСУЖДАЕМО, но полностью удаленный вариант исключен! В процессе работы можете привлекать для отдельных задач других фрилансеров удаленно.
Над чем будем работать:
1. Запуск новых проектов с технической стороны – разработка шаблонов (программирование и адаптивная верстка, натяжка на Wordpress)
2. Работоспособность и расширения функционала сайтов – допилка и настройка плагинов, исправления ошибок в тч верстки и другие варианты кодинга.
3. Сотрудничество с дизайнером и сео специалистом для технической оптимизации кода сайта под поисковые системы.
Желаемые требования:
1. Знание php, mysql, JS, ajax, html + css, адаптивная верстка
2. Желание учиться и совершенствоваться
3. Без вредных привычек и здоровым взглядом на жизнь
4. Ответственность и пунктуальность, чувство юмора
Плюсом будет:
1. знание API Wordpress
2. умение писать плагины для WP
3. настройки сервера
Решение будем принимать после успешного собеседования и небольшого тестирования. Ждем ваших предложений с описанием знаний и навыков, опыта работы.
ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ!
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