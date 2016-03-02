Программист по Wordpress из Западной Украины

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Ищем программиста по Wordpress из Западной Украины для ПОСТОЯННОЙ работы над информационными (не коммерческими) сайтами. Работа предполагает определенную долю обучения, и часть времени (1-3 раза в неделю на несколько часов) нужно будет проводить встречи. Любые варианты оформление сотрудничества – ОБСУЖДАЕМО, но полностью удаленный вариант исключен! В процессе работы можете привлекать для отдельных задач других фрилансеров удаленно. 

Над чем будем работать: 

1. Запуск новых проектов с технической стороны – разработка шаблонов (программирование и адаптивная верстка, натяжка на Wordpress) 

2. Работоспособность и расширения функционала сайтов – допилка и настройка плагинов, исправления ошибок в тч верстки и другие варианты кодинга. 

3. Сотрудничество с дизайнером и сео специалистом для технической оптимизации кода сайта под поисковые системы. 

Желаемые требования: 

1. Знание php, mysql, JS, ajax, html + css, адаптивная верстка 

2. Желание учиться и совершенствоваться 

3. Без вредных привычек и здоровым взглядом на жизнь 

4. Ответственность и пунктуальность, чувство юмора 

Плюсом будет: 

1. знание API Wordpress 

2. умение писать плагины для WP 

3. настройки сервера 

Решение будем принимать после успешного собеседования и небольшого тестирования. Ждем ваших предложений с описанием знаний и навыков, опыта работы. 

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AJAXCSSHTMLJavaScriptMySQLPHPWordPress
9 лет назад
jimmy_2
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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