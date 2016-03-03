Тематика: мобильны приложения, приложения под ios Описание: Есть несложный проект на IOS, всего 3 экрана, сервер готов. Ищем новичка, можно без опыта, выбираем по цене. От вас СКАЙП на который вышлю ...
Простое приложение iOS
Добрый день.
Нужны один или два разработчика под мобильную платформу iOS.
Проект на самом деле очень простой, т.к нужны приложения-заглушки.
Краткое ТЗ.
1. При открытии приложения, выводим лоадер что идет загрузка (изображение и лоадер), далее оно должно открывать сайт по URL, к примеру example.com/apps/app1 (по факту просто браузер).
2. При загрузке приложения проверяем, есть ли на загружаемой странице meta-tag (к примеру
)3. После того, как данный текст в загруженной странице есть - выводим содержимое на экран. По факту прото загрузка страницы с проверкой та ли страница отображается юзеру. Никаких кнопок (типа вперед/назад), никакой адресной строчки не должно быть.
4. PUSH-уведомления. Самое тяжелое что есть в данном ТЗ. Проверка на новые push-уведомления должна происходить каждые 30 секунд.
Действия:
а) проверяем куки загруженной страницы, а именно куки с названием "push". Если его значение "false", то останавливаем работу, если "true", то продолжаем само уведомление.
б) делается это так. достаем с открытой страницы куки с названием "authUserPhone" и после этого делаем запрос на страницу example.com/api/push?phone=$authUserPhone
По данной странице открывается jSON (но если Вам проще будет парсить XML, будет отдаваться XML) и в нем 2 параметра: count и message. Параметр message и есть тем содержимым, которое должно высветиться в push уведомлении (на самом деле это просто нотификейшены).
Вот и все приложение.
Должно работать на версиях iOS 7+.
Андроид версия есть. Исполнитель кинул по iOS версии, по этому ищу разработчика.
По организационным вопросам:
1. По срокам: до 2 дней.
2. Бюджет: 35-40$ за приложение.
3. Возможна предоплата в размере 30-50% (в случае предоплаты прошу предоставить внушительные гарантии). При получении мной исходников оплата остатка.
4. Возможно дальнейшее сотрудничество. Подобных приложений требуется 3-5 в месяц.
5. По завершении сотрудничества меняемся отзывами и радуемся
P.S: в проекте обязательно пишем свой скайп для связи. желательно общение голосом (за пару минут можно рассказать больше, чем написать за 10-15 мин). Исполнитель будет выбран сегодня.
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