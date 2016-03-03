Простое приложение iOS

Добрый день.

Нужны один или два разработчика под мобильную платформу iOS.

Проект на самом деле очень простой, т.к нужны приложения-заглушки.

Краткое ТЗ.

1. При открытии приложения, выводим лоадер что идет загрузка (изображение и лоадер), далее оно должно открывать сайт по URL, к примеру example.com/apps/app1 (по факту просто браузер).

2. При загрузке приложения проверяем, есть ли на загружаемой странице meta-tag (к примеру

)3. После того, как данный текст в загруженной странице есть - выводим содержимое на экран. По факту прото загрузка страницы с проверкой та ли страница отображается юзеру. Никаких кнопок (типа вперед/назад), никакой адресной строчки не должно быть.

4. PUSH-уведомления. Самое тяжелое что есть в данном ТЗ. Проверка на новые push-уведомления должна происходить каждые 30 секунд.

Действия:

а) проверяем куки загруженной страницы, а именно куки с названием "push". Если его значение "false", то останавливаем работу, если "true", то продолжаем само уведомление.

б) делается это так. достаем с открытой страницы куки с названием "authUserPhone" и после этого делаем запрос на страницу example.com/api/push?phone=$authUserPhone

По данной странице открывается jSON (но если Вам проще будет парсить XML, будет отдаваться XML) и в нем 2 параметра: count и message. Параметр message и есть тем содержимым, которое должно высветиться в push уведомлении (на самом деле это просто нотификейшены).

Вот и все приложение.

Должно работать на версиях iOS 7+.

Андроид версия есть. Исполнитель кинул по iOS версии, по этому ищу разработчика.

По организационным вопросам:

1. По срокам: до 2 дней.

2. Бюджет: 35-40$ за приложение.

3. Возможна предоплата в размере 30-50% (в случае предоплаты прошу предоставить внушительные гарантии). При получении мной исходников оплата остатка.

4. Возможно дальнейшее сотрудничество. Подобных приложений требуется 3-5 в месяц.

5. По завершении сотрудничества меняемся отзывами и радуемся

P.S: в проекте обязательно пишем свой скайп для связи. желательно общение голосом (за пару минут можно рассказать больше, чем написать за 10-15 мин). Исполнитель будет выбран сегодня.