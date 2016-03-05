Добрый день. Нужны один или два разработчика под мобильную платформу iOS. Проект на самом деле очень простой, т.к нужны приложения-заглушки. Краткое ТЗ. 1. При открытии приложения, выводим лоадер что ...
Разработка гибридного мобильного приложения
Приложение для ресторана, дизайн и апи предоставляется. Позволяет выбрать, заказать и оплатить доставку заказа. Нужно будет посоветовать как добавить "фишку" чтобы клиенту можно было отслеживать статус заказа в процессе его доставки. "Отправлен", "в пути" и желательно время оставшееся до передачи заказа клиенту динамически изменяющееся. Здесь нужны ваши советы как это можно реализовать. Нужно ли эту опцию добавить в сайт тебя реализовать в приложении? Схема реализации. Всем спасибо.
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