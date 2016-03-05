Клонировать приложение для андроид

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glove

Нужно готовое решение от начала до конца,

Алгоритм сравнения по геолокации сравнивая расстояние нахождения от вышек, (данные вышек будут предоставлены)

Приложение анализирует силу сигнала в течении трёх дней и в итоге показывает в какой сети клиенту предпочтительней быть.

https://youtu.be/UF-n7Nkoxao?t=8