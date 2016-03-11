Установка рекламы в приложении Windows Phone 8.1

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Закрыт2 заявки105 просмотров

Необходимо установить WapStart, AdNob, Edsense в приложния Windows Phone UWP 8.1

Только с готовыми примерами (и лучше статистикой выплат, рекламная сеть имеет значение, так как в приоритете ватстрарт, многие кидают или еще всякие проблемы с ними типа не платят за просмотры и т.п.)

9 лет назад
pmasyukov
43 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров