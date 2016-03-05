Создание игрового мобильного приложения "угадай мелодию"

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ФРИЛАНСЕРЫ, СТУДИИ И КОМПАНИИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

Добрый день. Необходимо разработать игровое мобильное приложение с механикой, близкой передаче "Угадай мелодию". Ищем человека, которому близка музыка. Рассматриаваем как вариант студентов (приложение не сложное), но отдадим и опытному программисту, если найдем человека вовлеченного, которому понравиться проект и он будет готов выйти за рамки.

Приложение кроссплатформенное для iOS (только iPhone версия), Android и Windows (Windows Mobile 8.1 и Windows 10). Дизайн и прототип предоставляем. Серверная часть не нужна.

За подробностями пишите на почту