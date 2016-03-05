Создание игрового мобильного приложения "угадай мелодию"

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Закрыт2 заявки129 просмотров

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Добрый день. Необходимо разработать игровое мобильное приложение с механикой, близкой передаче "Угадай мелодию". Ищем человека, которому близка музыка. Рассматриаваем как вариант студентов (приложение не сложное), но отдадим и опытному программисту, если найдем человека вовлеченного, которому понравиться проект и он будет готов выйти за рамки. 

Приложение кроссплатформенное для iOS (только iPhone версия), Android и Windows (Windows Mobile 8.1 и Windows 10). Дизайн и прототип предоставляем. Серверная часть не нужна.

За подробностями пишите на почту

AndroidiOS
9 лет назад
humaninterface
Сергей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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